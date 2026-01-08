روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : نشر الوحدات والمنشآت العسكرية في أوكرانيا سنصنفه على أنه تدخل يشكل تهديداً لروسيا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت : أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول : التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا لا يتحقق إلا بمعالجة أسبابه الجذرية وعودة كييف إلى وضع الحياد.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليلة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار في الفترة بين الساعة 7:00 والساعة 9:00 صباحا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث سيطرت قوات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأضافت أن قوات مجموعة الشمال حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات للمواد.