أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : نشر الوحدات والمنشآت العسكرية في أوكرانيا سنصنفه على أنه تدخل يشكل تهديداً لروسيا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت : أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول : التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا لا يتحقق إلا بمعالجة أسبابه الجذرية وعودة كييف إلى وضع الحياد.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليلة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار في الفترة بين الساعة 7:00 والساعة 9:00 صباحا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث سيطرت قوات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأضافت أن قوات مجموعة الشمال حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات للمواد.

روسيا وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا القوات الروسية منشآت عسكرية

