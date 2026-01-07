قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
اقتصاد

النفط يتراجع مع إحراز تقدم في ملف إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

نفط
نفط
وكالات

تراجع النفط بينما قيّم المتداولون التقدم بشأن صفقة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، وهو تطور قد يؤدي إلى هبوط الأسعار في سوق قد تواجه تخمة في المعروض.

انخفض خام "برنت" تسليم مارس بنسبة 1.7% إلى 60.7 دولار للبرميل، بينما هبط "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 2% ليستقر عند 57.13 دولار للبرميل، ماحياً مكاسب يوم الإثنين.

اقتربت إدارة الرئيس دونالد ترمب وحلفاء أوكرانيا نحو اتفاق لتقديم ضمانات أمنية سعت إليها كييف طويلاً، وذلك خلال اجتماع يوم الثلاثاء لما يسمى بـ"تحالف الراغبين".

من المرجح أن يؤدي إنهاء النزاع إلى إزالة اضطرابات الإمدادات في روسيا، ما يضيف المزيد من النفط إلى سوق تعاني بالفعل من فائض في المعروض.

تطورات فنزويلا لا تزال حاضرة

كان المتداولون يستوعبون أيضاً الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية، مع استعداد شركات النفط الكبرى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بخصوص قطاع الطاقة في فنزويلا. وهناك مخاطر محتدمة في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتجاجات في إيران.

وقال بن لاكوك، الرئيس العالمي للنفط في "ترافيغورا جروب" لتلفزيون "بلومبرغ": "لا أتصور أسعاراً أعلى بشكل ملحوظ بغض النظر تقريباً عما يحدث من أحداث مع إيران، ومع أوكرانيا ومع فنزويلا". وأضاف أن البراميل التي من المرجح أن تعيدها فنزويلا هذا العام هي "قليلة جداً جداً".

النفط حرب روسيا وأوكرانيا روسيا برنت الأسعار ترمب فنزويلا

