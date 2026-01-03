روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

حثت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة على إعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.



وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "في ضوء التقارير المؤكدة حول وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، نحث القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف والإفراج عن الرئيس المنتخب شرعيا لدولة ذات سيادة وزوجته".

وشدد البيان الروسي على "ضرورة تهيئة الظروف لحل أي مشكلات قائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من خلال الحوار".