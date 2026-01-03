قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مئات الفنزويليون حول العالم يحتفلون بالقبض على نيكولاس مادورو

محمود عبد القادر

شهدت عدة مدن حول العالم، يوم السبت، تجمعات لفنزويليين احتفلوا بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله جوًا خارج البلاد، بعد توجيه اتهامات له في الولايات المتحدة تتعلق بتهريب المخدرات.


وقد قدر عدد المحتفلين بالمئات، حيث خرجوا إلى الشوارع في دول مختلفة معبرين عن فرحتهم بالغناء والرقص ورفع الأعلام.

وفي أعقاب الإعلان عن اعتقال مادورو، ظهر محتفلون في دول مثل تشيلي والولايات المتحدة، ولا سيما في مدينة دورال بولاية فلوريدا، وهم يرفعون أعلام فنزويلا والولايات المتحدة، في إشارة إلى الدور الأمريكي في العملية.

وبحسب الرواية الأمريكية، فقد تم القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية نفذتها وحدة “دلتا فورس” التابعة للجيش الأمريكي في العاصمة كاراكاس فجر السبت، حيث سمعت انفجارات وشوهدت ألسنة لهب في أنحاء متفرقة من المدينة.


ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية بأنها “ناجحة ودقيقة”، مؤكدًا أنها جاءت بعد تخطيط مكثف.

في المقابل، طالبت الحكومة الفنزويلية بما سمته “إثباتا على الحياة”، معربة عن مخاوفها من مقتل مادورو وزوجته خلال العملية، فيما وصف المدعي العام الفنزويلي ما جرى بأنه “هجوم إجرامي”، داعيًا إلى احتجاجات سلمية. ولم تُعلن أي أرقام رسمية عن الضحايا أو المصابين.

دوليًا، أثارت العملية ردود فعل واسعة، إذ اعتبرت روسيا أن الولايات المتحدة ربما انتهكت القانون الدولي، مطالبة بتوضيح فوري لما حدث.


وتؤكد واشنطن أن مادورو متهم منذ عام 2020 بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، وقد رفعت قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله إلى 50 مليون دولار في عام 2025.

وأكدت المدعية العامة الأمريكية أن مادورو سيحاكم على الأراضي الأمريكية، حيث يواجه عدة تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.


وفي أول إعلان رسمي، نشر ترامب بيانا على منصته “تروث” أكد فيه نجاح العملية، مشيرًا إلى عقد مؤتمر صحفي لاحق لعرض التفاصيل.

القبض على الرئيس الفنزويلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة مئات الفنزويليون حول العالم يحتفلون القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس

