نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق

أعلن جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا اليوم، واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، لإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة.



وقال فانس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قدم عدة خيارات، لكنه كان واضحا جدا طوال هذه العملية: يجب وقف تهريب المخدرات، ويجب إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".



و اعتبر فانس أن "مادورو أحدث شخص يكتشف أن الرئيس ترامب يعني ما يقوله"، و ذلك في تعليق على منصة "إكس".



و أوضح: "إليكم تنبيه لكل من يقول إن هذا غير قانوني: يواجه مادورو عدة لوائح اتهام في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات".



وقال: "لا يعفى المرء من العقاب على تهريب المخدرات في الولايات المتحدة لمجرد إقامته بقصر في كراكاس".



ويتهم ترامب مادورو برئاسة شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه الأخير، متهما الولايات المتحدة بالسعي لإطاحته من أجل الاستيلاء على احتياطات النفط في البلاد، وهي الأكبر في العالم.