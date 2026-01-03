الأحوال الجوية عطلت عملية اعتقال مادورو عدة مرات قبل تنفيذها

أفادت قناة CBS News الأمريكية بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ هجومها العسكري على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال الأيام التي أعقبت عيد الميلاد، إلا أن الظروف الجوية غير الملائمة حالت دون تنفيذ العملية في حينه، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تأجيلها أكثر من مرة إلى أن توافرت ظروف أفضل.



وفي وقت مبكر من صباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال مادورو وزوجته، ونقلهما جوا إلى خارج فنزويلا، مؤكدا تنفيذ ضربة أمريكية واسعة النطاق، تزامنت مع سماع انفجارات في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد.



ونقل مسؤولون أمريكيون لـCBS News أن العملية نُفذت على يد قوات من وحدة «دلتا فورس»، وهي من نخبة القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تولّت مهمة القبض على الرئيس الفنزويلي.



وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث تنتشر حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وعدد من السفن الحربية الأخرى في البحر الكاريبي. وخلال الأسابيع الماضية، استولت الولايات المتحدة على ناقلتي نفط قبالة السواحل الفنزويلية، كما نفذت غارات استهدفت أكثر من 30 قاربًا قالت إنها كانت تُستخدم في تهريب المخدرات، إلى جانب ضرب ما وصفه الرئيس ترامب بمنطقة الرصيف المخصصة لتحميل قوارب المخدرات.



وتتهم إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي بالضلوع في الاتجار بالمخدرات والتعاون مع جماعات مصنفة كمنظمات إرهابية، وهي اتهامات ينفيها مادورو بشكل قاطع.