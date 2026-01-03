قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
أخبار العالم

إدارة ترامب تُبلغ قيادة الكونجرس بعملية مادورو

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
فرناس حفظي

كشف مصدر مطلع صباح السبت لشبكة سي إن إن، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بإخطار قيادة الكونجرس واللجان الرئيسية بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد تنفيذها.


وأشار المصدر إلى أن الإدارة بررت الإخطار بعد العملية بسلطة الرئيس وفق المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، التي تمنح الرئيس صلاحية كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.


وكان السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبره أن العملية جاءت في إطار حماية المواطنين الأمريكيين المشاركين في اعتقال مادورو، وأنها قانونية بموجب المادة الثانية.


ولفت التقرير إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة عادةً ما تخطر الكونجرس قبل تنفيذ العمليات العسكرية، بينما غالبا ما لم تتبع إدارة ترامب هذا الإجراء،  وفي مقابلة سابقة مع مجلة فانيتي فير، صرحت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، بأن أي ضربات أمريكية في فنزويلا ستتطلب موافقة الكونجرس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة الكونجرس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزير الخارجية ماركو روبيو

