ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
أخبار العالم

بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية

المدعية العامة الأمريكية بام بوندي
المدعية العامة الأمريكية بام بوندي
فرناس حفظي

أكدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيخضع قريبا لما وصفته بـ«الغضب الكامل للعدالة الأمريكية» على الأراضي الأمريكية، وذلك عقب الإعلان عن اعتقاله في فنزويلا.


وقالت بوندي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح السبت، إن مادورو سيحاكم أمام المحاكم الأمريكية، مشيرة إلى لائحة الاتهام الموجهة إليه، والتي تتضمن اتهامات بـ«التآمر في قضايا إرهاب مرتبطة بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة، والتآمر لحيازة تلك الأسلحة والأجهزة ضد الولايات المتحدة».

وكانت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك قد وجهت لائحة اتهام إلى مادورو في عام 2020، فيما ظل مكان وجوده غير واضح حتى صباح السبت.

ووجّهت بوندي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي، مؤكدة أنهم «نفذوا مهمة مذهلة وناجحة للغاية للقبض على هذين المتهمين بالاتجار الدولي بالمخدرات».

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
