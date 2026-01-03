بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية

أكدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيخضع قريبا لما وصفته بـ«الغضب الكامل للعدالة الأمريكية» على الأراضي الأمريكية، وذلك عقب الإعلان عن اعتقاله في فنزويلا.



وقالت بوندي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح السبت، إن مادورو سيحاكم أمام المحاكم الأمريكية، مشيرة إلى لائحة الاتهام الموجهة إليه، والتي تتضمن اتهامات بـ«التآمر في قضايا إرهاب مرتبطة بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة، والتآمر لحيازة تلك الأسلحة والأجهزة ضد الولايات المتحدة».

وكانت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك قد وجهت لائحة اتهام إلى مادورو في عام 2020، فيما ظل مكان وجوده غير واضح حتى صباح السبت.

ووجّهت بوندي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي، مؤكدة أنهم «نفذوا مهمة مذهلة وناجحة للغاية للقبض على هذين المتهمين بالاتجار الدولي بالمخدرات».