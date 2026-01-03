قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
غارات أمريكية تهز كاراكاس.. وترامب يعلن اعتقال مادورو وفنزويلا تعلن التعبئة الشاملة

مادورو وترامب
مادورو وترامب
ناصر السيد

شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على العاصمة الفنزويلية، حيث تم القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله جواً خارج البلاد، وفقاً لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اعتقال مادورو وزوجته

أُلقي القبض على مادورو لمحاكمته داخل الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به سيناتور جمهوري قال إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقد تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، في وقت سابق، إن الحكومة الفنزويلية لا تعلم مكان وجود مادورو أو السيدة الأولى سيليا فلوريس، مطالبةً الولايات المتحدة بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي أن الهجوم الأمريكي استهدف مناطق حضرية في جميع أنحاء فنزويلا بالصواريخ والقذائف، متعهداً بمقاومة ما وصفه بـ"الغزو" و"أكبر اعتداء تعرضت له البلاد".

انفجارات وتحليق الهليكوبتر في كاراكاس

دوت انفجارات متعددة، وحلقت طائرات على ارتفاع منخفض فوق كاراكاس، العاصمة، حيث اتهمت حكومة مادورو الولايات المتحدة فوراً بمهاجمة منشآت مدنية وعسكرية ووصفت الحكومة الفنزويلية الهجوم بأنه "هجوم إمبريالي"، وحثت المواطنين على النزول إلى الشوارع.

وبموجب القانون الفنزويلي، كان من المفترض أن تتولى نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، السلطة. ولم يصدر أي تأكيد رسمي على ذلك، على الرغم من أنها أصدرت بياناً بعد الغارة.

قالت رودريجيز: "لا نعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب بإثبات أنهما على قيد الحياة".

وأضاف ترامب أن مادورو "أُلقي القبض عليه، هو وزوجته، ونُقلا جواً خارج البلاد. نُفذت هذه العملية بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. سيتم نشر التفاصيل لاحقاً". وحدد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من صباح السبت.

ظهر مادورو آخر مرة على التلفزيون الرسمي يوم الجمعة خلال لقائه بوفد من المسؤولين الصينيين في كاراكاس.

الانفجارات في كاراكاس

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات في أي من الجانبين. استمر الهجوم نفسه أقل من 30 دقيقة، ولم يتضح ما إذا كانت هناك عمليات أخرى ستُنفذ، على الرغم من أن ترامب قال في منشوره إن الضربات نُفذت "بنجاح".

حظر الطيران الأمريكي في فنزويلا

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حظرًا على الرحلات التجارية الأمريكية في المجال الجوي الفنزويلي بسبب "نشاط عسكري مستمر" قبل الانفجارات.

جاءت الضربة بعد أن أمضت إدارة ترامب شهورًا في تصعيد الضغط على مادورو. 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وراء غارة بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي على منطقة رسو يُعتقد أنها كانت تستخدمها عصابات المخدرات الفنزويلية - وهي أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الضربات في سبتمبر.

على مدى أشهر، هدد ترامب بإمكانية إصدار أوامر بشن غارات على أهداف داخل الأراضي الفنزويلية، وذلك عقب أشهر من الهجمات على قوارب متهمة بنقل المخدرات. وقد ندد مادورو بالعمليات العسكرية الأمريكية، واصفًا إياها بأنها محاولة مكشوفة للإطاحة به من السلطة.

شوهد دخان يتصاعد من حظيرة طائرات في قاعدة عسكرية في كاراكاس، بينما كانت منشأة عسكرية أخرى في العاصمة بدون كهرباء.

وأعلن الرئيس مادرو التعبئة الشاملة في فنزويلا، داعيا الحكومة وجميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة ورفض هذا الهجوم الأمريكي. 

وقالت الحكومة في بيان لها إن شعب فنزويلا وقواته المسلحة الوطنية البوليفارية، بتناغم تام بين الشعب والجيش والشرطة، منتشرون لضمان السيادة والسلام.

فوضى في كاراكاس

وذكرت "سي إن إن"، أن لقطات مصورة، تحققت تظهر تصاعد الدخان فوق كاراكاس، بينما تحلق عدة طائرات هليكوبتر ذات مروحتين فوق الموقع.

ووفقًا لمجلة الطيران "فلايت جلوبال"، لا يُعرف عن الجيش الفنزويلي تشغيله أي طائرات ذات مروحتين.

وتُظهر لقطات مصورة، أخرى عشرات المركبات والأشخاص يغادرون حصن تيونا، جنوب كاراكاس.

قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) فجر السبت اندلاع حريق وتضرر السياج المحيط بقاعدة الجنرال فرانسيسكو دي ميراندا الجوية، المعروفة أيضاً باسم لا كارلوتا، وهي المطار العسكري الرئيسي في كاراكاس.

أظهرت لقطات فيديو حريقًا هائلًا وانفجارات في مطار هيجيروتي في فنزويلا، حيث يمكن رؤية كرات نارية متعددة تتصاعد في السماء فوق موقع الحريق بمطار هيجيروتي ، الذي يبدو أنه نظام دفاع جوي يحترق.

