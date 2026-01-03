أبو الغيط يرحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة الرئيس "رشاد العليمي" رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب، معربًا عن تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته، بمشاركة المكونات الجنوبية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن "وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل"، مشددًا على أن "سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب بل تضر بها أكبر الضرر بتعريضها البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك".

وذكر المتحدث الرسمي في هذا الصدد بموقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة في شأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.

