الأرجنتين تتدخل في سوق الصرف لوقف تراجع البيزو وفق قواعد تداول جديدة

قامت وزارة الخزانة الأرجنتينية، ببيع دولارات بهدف التخفيف من انخفاض قيمة البيزو، بالتزامن مع بدء تنفيذ نظام نطاقات تداول العملات الأجنبية الجديد، وفقا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج".



وقدر متداولون أن الوزارة باعت ما بين 150 و200 مليون دولار في أول يوم تداول للعام، الذي شهد بدء تطبيق الإطار الجديد.



وسجل البيزو تراجعا بنسبة 1.4% ليصل إلى 1,475 مقابل الدولار، في حين من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم استقرار العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.



وبموجب النظام الجديد، سيتم توسيع نطاقات تداول البيزو شهريا وفق معدل التضخم، بدلا من تحديدها سابقا بنسبة 1% فقط شهريا، حيث حددت حركة النطاق لشهر يناير بنسبة 2.5% استنادا إلى بيانات نوفمبر الماضي.



ويأتي ذلك في وقت تستعد الأرجنتين لسداد مستحقات على سنداتها الدولارية في 9 يناير الجاري، حيث يتوقع أن تتمكن البلاد من الوفاء بكافة الالتزامات بما في ذلك رأس المال والفوائد.