قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيكولاس مادورو.. قصة صعود وسقوط أكثر القادة إثارة للجدل بأمريكا اللاتينية

مادورو
مادورو
محمد على

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو  هو وزوجته بعد سلسلة من الضربات الجوية استهدفت كاراكاس.

ويُنظر إلى الرئيس الفنزويلي بوصفه أحد أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في أميركا اللاتينية خلال العقود الأخيرة، لا بسبب مساره غير التقليدي من سائق حافلة إلى رأس السلطة في قصر ميرافلوريس فحسب، بل أيضاً لدوره المحوري في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين دولة في الجنوب العالمي والولايات المتحدة في العصر الحديث.


نيكولاس مادورو.. قصة صعود قوية وسقوط كبير

جاء هذا الإعلان بعد عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوروس وترحيلهما إلى خارج البلاد مما يمثل نهاية فعلية لحكمه الذي بدأ عام 2013.

حياة نيكولاس مادورو
ولد نيكولاس مادورو موروس في 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس في عائلة من الطبقة العاملة وذات ميول يسارية.
نشأ في حي شعبي وعمل سائق حافلة في مترو كاراكاس، حيث انخرط في العمل النقابي وأصبح قائدا نقابيا بارزا.
وفي التسعينات، دعم هوجو تشافيز خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عليه عام 1992، وساهم في حملات الإفراج عنه.
وبعد إطلاق سراح تشافيز، ساعد مادورو في تأسيس حركة الجمهورية الخامسة التي أصبحت لاحقا الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد (PSUV).


الحياة السياسية 
وتدرج في المناصب السياسية حيث انتخب عضوا في الجمعية الدستورية عام 1999، ثم عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان) عام 2000، وأعيد انتخابه عام 2005.

وشغل مادورو منصب رئيس الجمعية الوطنية من 2005 إلى 2006، ثم عُين وزيرا للخارجية من 2006 إلى 2013 حيث عمل على تعزيز التحالفات مع دول بينها كوبا وإيران.

وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من أكتوبر 2012 إلى مارس 2013 وبعد وفاة هوجو تشافيز في مارس 2013، أصبح رئيسا مؤقتا، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2013 بفارق ضئيل.

وأعيد انتخابه عامي 2018 و2024، وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير.

وشهدت فترة حكمه أزمة اقتصادية حادة وتضخما هائلا ونقصا في الغذاء والدواء وهجرة جماعية وعقوبات أمريكية متزايدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والفساد.

وفي 2020 وجهت له الولايات المتحدة اتهامات "بالإرهاب" وعام 2025 أعلنت مكافأة للقبض عليه بقيمة 50 مليون دولار.


محاولات أمريكا السابقة 
في 30 أبريل 2019، أعلن مادورو إحباط محاولة للانقلاب عليه، شارك فيها، على حد قوله، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي آنذاك، جون بولتون، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي حينها، مايك بومبيو، إن مادورو كان يستعد لمغادرة البلاد قبل أن تثنيه روسيا عن قراره.
 

ووجهت وزارة العدل الأمريكية، في عام 2020، اتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وجرائم أخرى، إلى مادورو وعدد من كبار مسؤولي حكومته، متهمة إياهم بقيادة عصابة "كارتل دي لوس سولس" والتعاون مع حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) لتهريب الكوكايين.

ولايعد "كارتل دي لوس سوليس" أو "كارتل الشموس"  تنظيماً فعلياً ولا كارتلاً قائماً بذاته، بل هو مصطلح يُستخدم في فنزويلا للإشارة إلى كبار الضباط العسكريين الذين اتهموا بجمع ثروات طائلة من خلال تهريب المخدرات.

وجاءت تسمية "الشموس" من الشارات الشمسية التي يضعها الضباط الكبار على أكتافهم. ومع اتساع اتهامات الفساد خلال عهد هوجو تشافيز ولاحقاً نيكولاس مادورو، اتسع استخدام المصطلح ليشمل مسؤولين حكوميين يُشتبه بتورطهم في أنشطة فساد متنوعة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مادورو هو وزوجته كاراكاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب

للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم ثانى الأيام البيض من رجب

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر.. اعرف مواقيت الصلوات اليوم 3 يناير 2026

الصدقة

الإفتاء: الصدقة مستحبة في شهر رجب ومن أراد تعجيل الزكاة فليفعل ذلك

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد