نيكولاس مادورو.. قصة صعود وسقوط أكثر القادة إثارة للجدل بأمريكا اللاتينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هو وزوجته بعد سلسلة من الضربات الجوية استهدفت كاراكاس.

ويُنظر إلى الرئيس الفنزويلي بوصفه أحد أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في أميركا اللاتينية خلال العقود الأخيرة، لا بسبب مساره غير التقليدي من سائق حافلة إلى رأس السلطة في قصر ميرافلوريس فحسب، بل أيضاً لدوره المحوري في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين دولة في الجنوب العالمي والولايات المتحدة في العصر الحديث.



نيكولاس مادورو.. قصة صعود قوية وسقوط كبير

جاء هذا الإعلان بعد عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوروس وترحيلهما إلى خارج البلاد مما يمثل نهاية فعلية لحكمه الذي بدأ عام 2013.

حياة نيكولاس مادورو

ولد نيكولاس مادورو موروس في 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس في عائلة من الطبقة العاملة وذات ميول يسارية.

نشأ في حي شعبي وعمل سائق حافلة في مترو كاراكاس، حيث انخرط في العمل النقابي وأصبح قائدا نقابيا بارزا.

وفي التسعينات، دعم هوجو تشافيز خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عليه عام 1992، وساهم في حملات الإفراج عنه.

وبعد إطلاق سراح تشافيز، ساعد مادورو في تأسيس حركة الجمهورية الخامسة التي أصبحت لاحقا الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد (PSUV).



الحياة السياسية

وتدرج في المناصب السياسية حيث انتخب عضوا في الجمعية الدستورية عام 1999، ثم عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان) عام 2000، وأعيد انتخابه عام 2005.

وشغل مادورو منصب رئيس الجمعية الوطنية من 2005 إلى 2006، ثم عُين وزيرا للخارجية من 2006 إلى 2013 حيث عمل على تعزيز التحالفات مع دول بينها كوبا وإيران.

وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من أكتوبر 2012 إلى مارس 2013 وبعد وفاة هوجو تشافيز في مارس 2013، أصبح رئيسا مؤقتا، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2013 بفارق ضئيل.

وأعيد انتخابه عامي 2018 و2024، وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير.

وشهدت فترة حكمه أزمة اقتصادية حادة وتضخما هائلا ونقصا في الغذاء والدواء وهجرة جماعية وعقوبات أمريكية متزايدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والفساد.

وفي 2020 وجهت له الولايات المتحدة اتهامات "بالإرهاب" وعام 2025 أعلنت مكافأة للقبض عليه بقيمة 50 مليون دولار.



محاولات أمريكا السابقة

في 30 أبريل 2019، أعلن مادورو إحباط محاولة للانقلاب عليه، شارك فيها، على حد قوله، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي آنذاك، جون بولتون، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي حينها، مايك بومبيو، إن مادورو كان يستعد لمغادرة البلاد قبل أن تثنيه روسيا عن قراره.



ووجهت وزارة العدل الأمريكية، في عام 2020، اتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وجرائم أخرى، إلى مادورو وعدد من كبار مسؤولي حكومته، متهمة إياهم بقيادة عصابة "كارتل دي لوس سولس" والتعاون مع حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) لتهريب الكوكايين.

ولايعد "كارتل دي لوس سوليس" أو "كارتل الشموس" تنظيماً فعلياً ولا كارتلاً قائماً بذاته، بل هو مصطلح يُستخدم في فنزويلا للإشارة إلى كبار الضباط العسكريين الذين اتهموا بجمع ثروات طائلة من خلال تهريب المخدرات.

وجاءت تسمية "الشموس" من الشارات الشمسية التي يضعها الضباط الكبار على أكتافهم. ومع اتساع اتهامات الفساد خلال عهد هوجو تشافيز ولاحقاً نيكولاس مادورو، اتسع استخدام المصطلح ليشمل مسؤولين حكوميين يُشتبه بتورطهم في أنشطة فساد متنوعة.