لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها

ناصر السيد

أكد ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس فنزويلا لشؤون السياسة والأمن والسلام، أن الولايات المتحدة لم تحقق إلا "جزئياً" ما سعت إليه من خلال مهاجمة فنزويلا.

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

وأضاف نائب رئيس فنزويلا: "ما حاولوا تحقيقه بالقنابل والصواريخ التي أطلقوها، لم ينجحوا فيه إلا جزئياً. وأقول جزئياً لأنهم توقعوا أن يفرّ الشعب جباناً. كلا". جاء ذلك في تصريح متحدٍّ موجه لقوات الأمن.

وأوضح كابيلو أن البلاد ما زالت هادئة وتعرف ما يجب عليها فعله في المرحلة المقبلة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

اعتقال مادورو وزوجته

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

أفاد السيناتور الأمريكي عن ولاية يوتا، مايك لي، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اعتُقل من قبل عناصر أمريكية، بهدف محاكمته في الولايات المتحدة بتهم جنائية، بحسب ما ذكره السيناتور بعد تواصله مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

 وأوضح لي، في منشور له على منصة X، أن العملية العسكرية التي نفذت ليلة الجمعة كانت ضرورية لحماية وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين المكلفين بتنفيذ أمر الاعتقال.

وأشار السيناتور إلى أن هذا الإجراء قد يندرج ضمن السلطات الممنوحة للرئيس الأمريكي بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي، والتي تمنحه الحق في حماية المواطنين والعسكريين الأمريكيين من هجوم وشيك أو خطر حقيقي يهدد حياتهم. واعتبر لي أن العملية كانت “إجراءً لحماية الأشخاص المنفذين لأمر الاعتقال”، مؤكدًا أن مادورو سينقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

اعتقال مادورو فنزويلا الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا اعتقال مادورو وزوجته نائب رئيس فنزويلا

