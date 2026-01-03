بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها

أكد ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس فنزويلا لشؤون السياسة والأمن والسلام، أن الولايات المتحدة لم تحقق إلا "جزئياً" ما سعت إليه من خلال مهاجمة فنزويلا.

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

وأضاف نائب رئيس فنزويلا: "ما حاولوا تحقيقه بالقنابل والصواريخ التي أطلقوها، لم ينجحوا فيه إلا جزئياً. وأقول جزئياً لأنهم توقعوا أن يفرّ الشعب جباناً. كلا". جاء ذلك في تصريح متحدٍّ موجه لقوات الأمن.

وأوضح كابيلو أن البلاد ما زالت هادئة وتعرف ما يجب عليها فعله في المرحلة المقبلة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

اعتقال مادورو وزوجته

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

أفاد السيناتور الأمريكي عن ولاية يوتا، مايك لي، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اعتُقل من قبل عناصر أمريكية، بهدف محاكمته في الولايات المتحدة بتهم جنائية، بحسب ما ذكره السيناتور بعد تواصله مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأوضح لي، في منشور له على منصة X، أن العملية العسكرية التي نفذت ليلة الجمعة كانت ضرورية لحماية وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين المكلفين بتنفيذ أمر الاعتقال.

وأشار السيناتور إلى أن هذا الإجراء قد يندرج ضمن السلطات الممنوحة للرئيس الأمريكي بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي، والتي تمنحه الحق في حماية المواطنين والعسكريين الأمريكيين من هجوم وشيك أو خطر حقيقي يهدد حياتهم. واعتبر لي أن العملية كانت “إجراءً لحماية الأشخاص المنفذين لأمر الاعتقال”، مؤكدًا أن مادورو سينقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.