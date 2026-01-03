وزير خارجية فنزويلا يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي ردًا على الهجوم الأمريكي على البلاد.

وقال عبر تطبيق تيليجرام، مرفقًا نص الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة: "لن ينتصر أي هجوم جبان على قوة هذا الشعب، الذي سيخرج منتصرًا".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن كاركاس شهدت تحليق طائرات هليكوبتر إلى جانب مغادرة عشرات المركبات والأشخاص جنوب العاصمة الفنزويلية، تزامنا مع تصاعد الدخان جراء الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.

وذكرت "سي إن إن"، أن لقطات مصورة، تحققت تظهر تصاعد الدخان فوق كاراكاس، بينما تحلق عدة طائرات هليكوبتر ذات مروحتين فوق الموقع.

ووفقًا لمجلة الطيران "فلايت جلوبال"، لا يُعرف عن الجيش الفنزويلي تشغيله أي طائرات ذات مروحتين.

وتُظهر لقطات مصورة، أخرى عشرات المركبات والأشخاص يغادرون حصن تيونا، جنوب كاراكاس،

وكانت لقطات سابقة قد أظهرت حرائق وانفجارات ضخمة في المنطقة.

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم السبت، تحليق الطائرات الأمريكية على جميع الارتفاعات في المجال الجوي الفنزويلي، مُعللةً ذلك بـ"مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري جارٍ".

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أربعة إشعارات للمهام الجوية (NOTAMs) حوالي الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تغطي أربع مناطق معلومات طيران في فنزويلا وحولها: سان خوان، وبياركو، ومايكيتيا، وكوراساو.