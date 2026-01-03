نائبة الرئيس الفنزويلي: الحكومة تجهل مكان وجود مادورو وزوجته

صرحت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، بأن الحكومة لا تعلم مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر السبت أن الولايات المتحدة شنت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا"، وأن مادورو وزوجته قد أُلقي القبض عليهما وغادرا البلاد.

وقالت رودريجيز في اتصال صوتي مع قناة VTV فنزويلا الحكومية: "نطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل فوري على حياة الرئيس مادورو والسيدة الأولى".

وأضافت أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية.

وذكر ترامب عبر تروث سوشيال، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة 11:00 بتوقيت فلوريدا .