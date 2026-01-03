قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس تستضيف منتدى الاستثمار في الطاقة الإفريقية 2026 أبريل القادم

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 أبريل القادم منتدى "الاستثمار في الطاقة الإفريقية" (IAE 2026)، الذي يهدف إلى بحث سبل تعزيز نمو قطاع الطاقة في إفريقيا بالتوازي مع تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة والطموحات الصناعية المتنامية في القارة.


 المنتدى يجمع قادة شركات الطاقة المتكاملة ومستثمرين عالميين ومؤسسات تمويل، إلى جانب صناع السياسات، لمناقشة استراتيجيات توسيع إنتاج الطاقة منخفضة الكربون والإدارة المسؤولة لموارد النفط والغاز.


 المنتدى سيركز على الفرص الاستثمارية المرتبطة بتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأنظمة الهجينة، إلى جانب دور النفط والغاز في دعم النمو الاقتصادي مع تقليص البصمة الكربونية عبر تقنيات خفض الحرق وتسرب الميثان والاستخلاص المعزز للنفط.


كما يناقش المشاركون نماذج عملية لدمج مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يحقق عوائد مالية مستدامة ويلبي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليفها ودعم التنمية الصناعية في الدول الإفريقية.


ويعد منتدى "الاستثمار في الطاقة الإفريقية 2026" منصة رئيسية لربط أسواق الطاقة الإفريقية بالمستثمرين الدوليين، ورافدا أساسيا لصفقات الطاقة قبيل انعقاد "أسبوع الطاقة الإفريقية"، حيث يوفر على مدار يومين جلسات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة في القارة.

