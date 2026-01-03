السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية

قال أحد سكان مدينة هيغيروتي الساحلية في فنزويلا لشبكة سي إن إن إنه استيقظ على أصوات ظنّ في البداية أنها ألعاب نارية قبل أن يسمع انفجارات أخرى متتالية في أنحاء المدينة، فيما تحولت السماء إلى اللون الأحمر وخرج الجيران إلى الشوارع وهم يصرخون.

وتقع هيغيروتي على الساحل الفنزويلي، على بعد نحو 85 كيلومترا شرق العاصمة كراكاس.

وكانت وسائل إعلام فنزويلية، بينها «إيفيكتو كوكويو» و«تال كوال ديخيتال»، قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في ولاية لا غويرا شمال كراكاس، وكذلك في هيغيروتي.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عاما، طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية في البداية ظننت أنه شيء يشبه الألعاب النارية

وأضاف "ثم جاء انفجار آخر وبدأت الأرض تهتز عندها أدركت أن الأمر أخطر بكثير بدأ جيراني بالصراخ والركض في كل اتجاه في الشارع

خرجت من منزلي ورأيت جدارا هائلا من الدخان"

وتابع “تحولت السماء فجأة إلى اللون الأحمر وبعد ثوان قليلة سمعنا صوتا مدويا في الجو”

سادت حالة من الصمت لنحو عشرين دقيقة ثم سمعنا الطائرات مجددا وبعدها وقع انفجاران آخران

وقال “كل شيء كان يهتز بعد ذلك بدت الانفجارات وكأنها محسوبة لكنها في الوقت نفسه وكأنها دمرت المطار بالكامل”

وأضاف “بعد مرور ساعتين الآن لم أسمع أي صفارات إسعاف أو شرطة أو إطفاء”

وختم بالقول"سقطت آخر قنبلة قبل أربعين دقيقة، ولم أسمع أي شيء بعدها، معظم أصدقائي وكل من أعرفهم خائفون وينشرون مقاطع فيديو على حالات واتساب، الوضع فوضوي تماما



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح السبت أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم إلقاء القبض عليهما وإخراجهما من البلاد.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» الولايات المتحدة الأمريكية نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وضد زعيمها الرئيس نيكولاس مادورو الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد.

وأضاف تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأميركية سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا سيُعقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحا في مارالاغو