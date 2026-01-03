قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي| فيديو
تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية

الانفجارات الامريكية تهز فنزويلا
الانفجارات الامريكية تهز فنزويلا
القسم الخارجي

قال أحد سكان مدينة هيغيروتي الساحلية في فنزويلا لشبكة سي إن إن إنه استيقظ على أصوات ظنّ في البداية أنها ألعاب نارية قبل أن يسمع انفجارات أخرى متتالية في أنحاء المدينة، فيما تحولت السماء إلى اللون الأحمر وخرج الجيران إلى الشوارع وهم يصرخون.

وتقع هيغيروتي على الساحل الفنزويلي، على بعد نحو 85 كيلومترا شرق العاصمة كراكاس.

وكانت وسائل إعلام فنزويلية، بينها «إيفيكتو كوكويو» و«تال كوال ديخيتال»، قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في ولاية لا غويرا شمال كراكاس، وكذلك في هيغيروتي.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عاما، طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية في البداية ظننت أنه شيء يشبه الألعاب النارية

وأضاف "ثم جاء انفجار آخر وبدأت الأرض تهتز عندها أدركت أن الأمر أخطر بكثير بدأ جيراني بالصراخ والركض في كل اتجاه في الشارع
خرجت من منزلي ورأيت جدارا هائلا من الدخان"

وتابع “تحولت السماء فجأة إلى اللون الأحمر وبعد ثوان قليلة سمعنا صوتا مدويا في الجو” 

سادت حالة من الصمت لنحو عشرين دقيقة ثم سمعنا الطائرات مجددا وبعدها وقع انفجاران آخران

وقال “كل شيء كان يهتز بعد ذلك بدت الانفجارات وكأنها محسوبة لكنها في الوقت نفسه وكأنها دمرت المطار بالكامل”

وأضاف “بعد مرور ساعتين الآن لم أسمع أي صفارات إسعاف أو شرطة أو إطفاء”

وختم بالقول"سقطت آخر قنبلة قبل أربعين دقيقة، ولم أسمع أي شيء بعدها، معظم أصدقائي وكل من أعرفهم خائفون وينشرون مقاطع فيديو على حالات واتساب، الوضع فوضوي تماما

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح السبت أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم إلقاء القبض عليهما وإخراجهما من البلاد.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» الولايات المتحدة الأمريكية نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وضد زعيمها الرئيس نيكولاس مادورو الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد.

وأضاف تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأميركية سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا سيُعقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحا في مارالاغو

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فنزويلا الولايات المتحدة نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الأمريكية مارالاغو

