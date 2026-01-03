سي.بي.إس نيوز: قوات دلتا الأمريكية تعتقل رئيس فنزويلا

كشفت شبكة سي.بي.إس نيوز الإخبارية الأمريكية أن قوات أمريكية قامت بعملية مهمة جدًا وسرية في فنزويلا.

وذكرت أن قوات دلتا هي القوات التي قامت باعتقال مادورو وزوجته وأخذتهما إلى وجهة أخرى.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية.

وذكر ترامب عبر تروث سوشيال أنه سيعقد مؤتمرصحفي عند الساعة 11:00 بتوقيت فلوريدا .

وقال وزير الدفاع الفنزويلي: “تعرضنا لهجوم وعدوان من الولايات المتحدة هو أكبر هجوم تتعرض له البلاد”.

وذكر وزير الدفاع الفنزويلي: الشعب متماسك وسنقاوم لوقف هذا العدوان و لن نتفاوض ولن نتنازل وسننتصر في نهاية المطاف والأمة ستنتصر ولن نتفاوض ولن نتنازل وسنواصل الدفاع عن شعبنا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا ولا مساومة على حرية واستقلال فنزويلا وعلينا التحلي بالوحدة للانتصار في هذه اللحظات والعدو يسعى لبث الذعر والفوضى في بلادنا وسنبقى نقاوم وسندافع عن وطننا ضد أي عدوان".