الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) فجر السبت اندلاع حريق وتضرر السياج المحيط بقاعدة الجنرال فرانسيسكو دي ميراندا الجوية، المعروفة أيضاً باسم لا كارلوتا، وهي المطار العسكري الرئيسي في كاراكاس، وذلك بعد أن نددت الحكومة الفنزويلية بـ"عدوان عسكري" من جانب الولايات المتحدة.

قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية

وإلى جانب الحريق، شوهدت مخلفات الأشجار وأضرار في الطريق السريع الرئيسي بالمدينة، المجاور للمنشأة العسكرية، في الموقع. كما شوهد أفراد يرتدون الزي العسكري في مركبات يحيطون بالمنطقة.

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد إدانته "عدواناً عسكرياً ارتكبته حكومة الولايات المتحدة الحالية"، في أعقاب الانفجارات التي وقعت فجر السبت في كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا المجاورة.

سُمعت دويّ انفجارات مصحوبة بأصوات طائرات تحلق فوق سماء كاراكاس فجر السبت، في الوقت الذي نددت فيه فنزويلا بـ"تهديدات" إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نشر قوات عسكرية في منطقة الكاريبي، وتحذيرات من هجمات برية.

انتشرت صور الانفجارات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق متفرقة من العاصمة الفنزويلية، بينما أفاد مستخدمون بوقوع انفجارات في قاعدة فورت تيونا العسكرية الرئيسية غرب المدينة، وفي قاعدة لا كارلوتا الجوية.