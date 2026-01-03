الإمارات تدعو اليمنيين إلى وقف التصعيد وتغليب الحكمة والحوار

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليمنيين إلى تغليب الحكمة ووقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار وازدهار اليمن داعية، ومعالجة الخلافات بين اليمنيين عبر التفاهم والتوافق.



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، معربة عن أسفها إزاء التصعيد القائم، داعية اليمنيين إلى تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تشدد دولة الإمارات، انطلاقاً من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه، ويضع أولوية البناء والاستقرار والازدهار في مقدمة الاعتبارات".

وتابع البيان: "تؤكد دولة الإمارات أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والازدهار".