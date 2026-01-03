قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي

مادورو
مادورو
ناصر السيد

دعت الحكومة الفنزويلية يوم السبت، جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة ورفض هذا الهجوم الأمريكي. 

فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة

وقالت الحكومة في بيان لها إن شعب فنزويلا وقواته المسلحة الوطنية البوليفارية، بتناغم تام بين الشعب والجيش والشرطة، منتشرون لضمان السيادة والسلام.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، سترفع الدبلوماسية البوليفارية للسلام الشكاوى اللازمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام لتلك المنظمة، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، وحركة عدم الانحياز، مطالبةً بإدانة حكومة الولايات المتحدة ومحاسبتها.

وأوضحت أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بتنفيذ جميع خطط الدفاع الوطني في الوقت المناسب وفي ظل الظروف الملائمة، مع الالتزام التام بأحكام دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، والقانون الأساسي لحالات الطوارئ، والقانون الأساسي للأمن القومي.

ووقّع الرئيس نيكولاس مادورو وأمر بتنفيذ المرسوم الذي يُعلن حالة الاضطراب الخارجي في جميع أنحاء البلاد، لحماية حقوق السكان، وضمان الأداء الكامل للمؤسسات الجمهورية، والانتقال الفوري إلى الكفاح المسلح ويجب على البلاد بأسرها التعبئة لهزيمة هذا العدوان الإمبريالي.

وتابع "وبالمثل، صدرت الأوامر بنشر قيادة الدفاع الشامل عن الوطن والهيئات الإدارية للدفاع الشامل فورًا في جميع ولايات وبلديات البلاد".

