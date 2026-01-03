قصف منزل وزير الدفاع الفنزويلي ..ومصادر: مسؤولي ترامب على علم بالانفجارات

كشفت منصات صحفية بوقوع انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فجر اليوم السبت.

ذكرت الوكالات الصحفية أنه سمع دوي انفجارات قوية في كراكاس، نشرت بعض الحسابات على منصة "إكس لقطات فيديو تظهر وقوع انفجارات في العاصمة الفنزويلية.

سُمع في العاصمة الفنزويلية ودويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت جرينتش).

يأتي سماع هذه الأصوات، التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا. وحتى الساعة 6:15 بتوقيت جرينتش، كانت أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع.

وأشارت الوكالات إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من المدينة، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية.

وتحدثت وسائل إعلام فنزويلية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في كراكاس.

من جهتها، تحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن سماع دوي 7 انفجارات في كراكاس، وتحليق طيران على ارتفاع منخفض فوق العاصمة الفنزويلية.

وقال مصادر فنزويلية إن "الولايات المتحدة تعمل على الإطاحة بنظام مادورو وتدعم المعارضة"، مضيفة أنه تم استهداف قاعدة جوية في الضربات على كراكاس.

وأضافت المصادر الفنزويلية أن "منزل وزير الدفاع الفنزويلي وميناء في العاصمة تعرضا للقصف"، وفق سكاي نيوز عربية.

فيما أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن مسؤولي إدارة ترامب على علم بتقارير عن انفجارات وتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس في وقت مبكر من صباح اليوم.