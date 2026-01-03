تسريب صور وفيديوهات.. قراصنة إيرانيون يختراق هاتف وزيرة إسرائيلية سابقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت بأن مجموعة قراصنة إيرانيين أعلنوا اختراق الهاتف المحمول لوزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة آيلت شاكيد.

اختراق هاتف وزيرة إسرائيلية

وأشار موقع "واي نت" الإسرائيلي، إلى أن حساب مجموعة القرصنة الإيرانية "خانديلا" على الإنترنت أعلن اختراق هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة آيلت شاكيد.

وأضافت أن المجموعة أكدت امتلاكها صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها مأخوذة من هاتف شاكيد من طراز آيفون 15.

وكتبت المجموعة: "مرة أخرى، يشهد العالم الإلكتروني قوتنا وهذه المرة، الهدف ليس سوى آيلت شاكيد"، وتزعم المجموعة امتلاكها مواد إضافية ستنشرها قريبًا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يخترف فيها هاتف آيلت شاكيد، حيث أعلن قراصنة إيرانيين في أغسطس من العام الماضي اختراق هاتفها، بعد عدة محاولات فاشلة، عندما ضغطت على رابط غير آمن.

وأبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) شاكيد أن الهجوم مصدره إيران وكانت قد تلقت تحذيرات سابقة من رئيس الشاباك الأسبق، نداف أرجمان، بشأن محاولات اختراق مماثلة.

وتزايدت محاولات إيران لاختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين بارزين منذ نهاية حرب الـ12 يومًا، باستخدام رسائل تنتحل هوية حسابات رسمية على "تليجرام" لدفع المستهدفين لربط بياناتهم بـ"واتساب" ومزامنة الحسابات.