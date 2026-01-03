الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام

ضرب انهيار أرضي واسع أجزاء من إقليم كشمير شمالي الهند، ما أدى إلى غرق طرق رئيسية بالركام والطين في مقاطعة بارامولا، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية.

وأظهرت اللقطات المصورة كتلًا ضخمة من الصخور والتربة وهي تجتاح الطرق الجبلية، متسببة في شلل جزئي للحركة المرورية، وعزل عدد من القرى، وسط محاولات فرق الطوارئ فتح الممرات المتضررة.



أضرار بالبنية التحتية واستنفار فرق الإنقاذ



وأكدت السلطات المحلية أن الانهيار الأرضي أدى إلى أضرار مادية كبيرة في شبكة الطرق، دون تسجيل وفيات حتى الآن، فيما جرى التحذير من احتمالات وقوع انهيارات إضافية بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في التربة.

ودفعت الحكومة المحلية بآليات ثقيلة وفرق هندسية إلى الموقع، لرفع الركام وإعادة فتح الطرق الحيوية التي تربط بارامولا بالمناطق المجاورة، خاصة مع اعتماد آلاف السكان عليها في التنقل ونقل الإمدادات.

طقس قاسٍ يزيد المخاطر



ويأتي هذا الحادث في ظل ظروف جوية قاسية تشهدها مناطق واسعة من كشمير، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج الذائبة في تشبع التربة بالمياه، ما يزيد من احتمالات الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية الوعرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى تجنب الطرق الجبلية غير الآمنة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

كشمير… منطقة عالية الخطورة جيولوجيًا

وتعد كشمير من المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الأرضية، بسبب طبيعتها الجبلية وسلسلة جبال الهيمالايا النشطة زلزاليًا، إضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الإقليم في مواسم سابقة حوادث مماثلة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما أعاد إلى الواجهة مطالبات بتعزيز مشروعات البنية التحتية المقاومة للكوارث وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.