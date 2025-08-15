إيران تخترق هاتف وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن قراصنة مدعومين من إيران نجحوا في اختراق الهاتف الشخصي لوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد.

بعد عدة محاولات فاشلة، تمكن القراصنة من السيطرة الكاملة على الهاتف عندما ضغطت شاكيد على رابط خبيث.

وأبلغها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن الهجوم مصدره إيران. وكانت شاكيد قد تلقت تحذيرات سابقة من رئيس الشاباك الأسبق، نداف أرجمان، بشأن محاولات اختراق مماثلة.

وتزايدت محاولات إيران لاختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين بارزين منذ نهاية حرب الـ12 يومًا، باستخدام رسائل تنتحل هوية حسابات رسمية على "تليجرام" لدفع المستهدفين لربط بياناتهم بـ"واتساب" ومزامنة الحسابات.

وقالت شاكيد عقب الحادث: "مسؤولو الأمن يتعاملون مع الأمر".

ووقع العديد من كبار المسؤولين الإسرائيلية ضحية مخطط قرصنة إيراني حيث يتم إرسال رسالة تنتحل صفة حساب تليجرام الرسمي، مما يشجع الضحايا على الاتصال بتطبيق واتس آب ومزامنة الشبكات الاجتماعية.