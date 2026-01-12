رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة شكر وتقدير إلى الشعب المصري، مثمنا موقفه الإنساني في استقبال اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، وذلك خلال استقباله وفدا من اتحاد الغرف التجارية المصرية على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي عقد في أحد فنادق العاصمة دمشق.

وأكد الشرع في كلمته أن ما قدمه المصريون للسوريين يعكس أصالة الشعب المصري وعمق الروابط الأخوية بين البلدين، قائلا إن السوريين وجدوا في مصر بيتا آمنا وشعبا احتضنهم كأهل لا كضيوف، وهو ما ترك أثرا عميقا في وجدان السوريين.

وأشار الرئيس السوري إلى أن كرم وشهامة المصريين ليسا أمرا طارئا، بل سمة متجذرة في تاريخهم، لافتا إلى أن مصر كانت من أكثر الدول التي شعر فيها السوريون بالراحة والاستقرار خلال أصعب الفترات.

وفي سياق متصل، تحدث الشرع عن المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، مؤكدا أن رفع العقوبات شكل نقطة تحول مهمة، وأسهم في فتح آفاق اقتصادية واسعة رغم تعقيدات المشهد، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.