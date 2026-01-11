الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب

نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء السبت، عمليات جوية دقيقة عبر سلاح الجو الملكي استهدفت مواقع تابعة لعصابة “داعش” الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

ووفقا لوسائل الإعلام الأردنية، جاءت هذه العمليات بالتنسيق مع الشركاء ضمن التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، بهدف تحييد قدرات التنظيمات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.

وتعكس هذه المشاركة التزام المملكة الأردنية الهاشمية بسياساتها الثابتة في محاربة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.