الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال

أكدت الدكتورة نانسي نمروقة، وزير دولة للشئون الخارجية الأردنية، دعم الأردن الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه وحرصه على الحفاظ على أمن الصومال وشعبه الشقيق ودعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم في جدة، في أعمال الدورة الاستثنائية الـ 22 لمجلس وزراء خارجية منظّمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وشددت نمروقة على رفض الأردن أيّ محاولات لفرض كيانات موازية من شأنها تهديد وحدة الصومال واستقراره، وعلى رفض الأردن الكامل وإدانته لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكٍ سافرٍ لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

وجددت موقف الأردن الذي يؤكّد على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقّق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها حقّه في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.