أخبار البلد

أمل عمار تبحث مع رئيس تنمية الصعيد التعاون المشترك لتقديم الخدمات للمرأة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر المجلس
أمل مجدى

في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية، استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر المجلس.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء سبل توسيع برامج التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتكثيف برامج تدريب السيدات داخل المجمعات الحرفية التابعة للهيئة بمختلف محافظات الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءتهن المهنية وتحسين جودة المنتجات الحرفية والتراثية، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوسع الإنتاجي.

وأشادت المستشارة أمل عمار، بالتعاون المثمر مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر لتنفيذ برامج تدريب متخصصة تستهدف تمكين المرأة المعيلة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، في إطار استراتيجية المجلس لدعم المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة حرص الهيئة على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة بالمجمعات الحرفية، وربط التدريب بمتطلبات السوق، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للسيدات المستفيدات، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية داخل مجتمعاتهن المحلية.

كما تضمنت الزيارة تفقد معرض المنتجات بالمجلس، والذي يضم نماذج متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تم تدريب السيدات عليها داخل مركز ميدوم للحرف اليدوية والتراثية التابع للهيئة بمحافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع المجلس والقائم بعملية تدريب السيدات، حيث أشاد رئيس الهيئة بجودة المعروضات وتنوعها، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والتسويقي لتلك المنتجات، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المختلفة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور مازن شقوير ، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، ومن المجلس، الأستاذة إيمان خليفة، أمين عام المجلس القومي للمرأة، الأستاذة، مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة، الأستاذة، نجوى إبراهيم، مسئول ملف التدريبات الحرفية.

