"القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز دور المرأة في الأمن والسلم القومي

تنطلق اليوم فعاليات البرنامج التدريبي " أهمية دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين" والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بمحافظات أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، القليوبية،الدقهلية،والمنوفية خلال الفترة من ٢٨ فبراير إلى ٢ مارس ٢٠٢٦ مستهدفًا عددا من السيدات.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي، وتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة من بينها التعريف بجهود المجلس في هذا المجال، شرح المفهوم الحديث للأمن القومي الاجتماعي وصناعة السلام وتعزيز الأمن المجتمعى، مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة في المجتمعات، التربية الإيجابية ودورها في تعزيز السلم والأمن القومى.