الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، ونائبته وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» التى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها المعيشية خلال شهر رمضان المبارك بجميع المحافظات.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن هذه المبادرة تجسد رؤية الدولة المصرية في ترسيخ دعائم الحماية الاجتماعية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم، وتمثل امتدادًا لنهج وطني راسخ يضع الفئات الأولى بالرعاية في صدارة أولويات الدولة، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، بما ينعكس بصورة مباشرة على دعم واستقرار المرأة لاسيما المعيلة، ويعزز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها الأسرية والاقتصادية، ويصون كرامتها ويعزز تمكينها.

كما عبرت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بمشاركة المجلس فى المبادرة بتوزيع ١٥ ألف كرتونة ، سوف يتم توزيعهم على المرأة المعيلة في مختلف المحافظات من خلال فروع المجلس ، علاوة على مشاركة مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» — التي ينفذها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية — ضمن منصة «أهل الخير» على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل جميع الوجبات التي ينتجها المجلس علي مستوي ال ٢٧ محافظة على المنصة ، في تجسيد عملي لدور المرأة المصرية كشريك فاعل في جهود التنمية والعمل الأهلي، وترسيخًا لقيم التضامن المجتمعي في الشهر الفضيل.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أبواب الخير" تقدم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلى جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم.

