توزيع 400 وجبة إفطار يوميا ببورسعيد من المجلس القومى للمرأة| شاهد

واصل المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء ادوار مقررة الفرع تجهيز 400 وجبة إفطار للمسلمين الصائمين فى اول يوم لشهر رمضان الكريم بمحافظة بورسعيد من مطبخ " المصرية " المقام بالكنيسة الانجيلية .

وتضمنت الوجبات أرز ولحم بلدي وبطاطس، وتم وضعها في عبوات بلاستيكية وتغليفها، استعدادًا لتوزيعها على المسلمين الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية.

أكدت نجلاء إدوار، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، على أنه يتم تنظيم مطبخ المرأة المصرية كل عام داخل الكنيسة الإنجيلية، وهذا العام سيتم تجهيز 400 وجبة يوميًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بورسعيد

وأرجعت سبب اختيار الكنيسة لاحتضان مطبخ وجبات إفطار رمضان إلى الرغبة في إرسال رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري يد واحدة، مشددة أنه يتم إعداد الوجبات ساخنة ونظيفة وبجودة عالية.

أعرب الشيف عطوة، خادم الكنيسة الإنجيلية، عن سعادته لمشاركته كل عام في إعداد وجبات إفطار أخوته المسلمين الصائمين، مشيرًا إلى أنه يستيقظ مبكرًا لكي بجهز أفضل طعام للصائمين، ويشعر بقرحة بالغة وينتظر المطبخ كل عام.