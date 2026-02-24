ضبط واعدام سلع منتهية الصلاحية بزهور بورسعيد | شاهد

قاد اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد حملة تفتيشية مفاجئة على أحد محال بيع المواد الغذائية "سوبر ماركت" بنطاق الحي، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سلع أخرى غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والانتهاء، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول الأغذية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات المضبوطة.

وعلى الفور، تم استدعاء مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لاتخاذ اللازم، حيث شارك في الحملة الدكتورة آية ياسر ومهندسة دنيا حسن، مفتشي الأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الأستاذ هاني شاكر ممثل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتم اعدام المضبوطات منتهية الصلاحية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، أن الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة على مختلف الأنشطة التجارية، خاصة محال بيع المواد الغذائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بقوتهم اليومي، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المستهلك.

وأشار رئيس الحي إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به.