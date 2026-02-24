نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة القمامة بمنطقة التصنيع الأصفر

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ، لرفع مخلفات الرتش والقمامة بمنطقتي التصنيع والسلام بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن الإزالة الفورية لمخلفات والرتش خلال تفقده أمس منطقة التصنيع بحي الضواحي.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع حي الضواحي وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وبمشاركة الأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي وبالتعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المسئولة عن أعمال النظافة بالمحافظة.

رفع أكثر من ١٠٠ طن مخلفات ورتش بالتصنيع والسلام

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من ١٠٠ طن من مخلفات الرتش والقمامة المتراكمة من خلال الدفع بأكثر من ١٥ معدة من المعدات الثقيلة وسيارات النقل شملت ٥ لوادر، و٥ سيارات قلاب و٣ سيارات نظافة و٢ لودر صغير ومازالت الأعمال جارية لاستكمال رفع باقي التراكمات.

وأكد نائب المحافظ، على استمرار الحملات اليومية والمكثفة لمتابعة مستوى النظافة العامة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى بما يحقق المظهر الحضاري اللائق ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق حي الضواحي.