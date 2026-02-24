قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادفعوا ما عليكم.. الأمم المتحدة على وشك الإنهيار بسبب أمريكا
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة القمامة بمنطقة التصنيع الأصفر

رفع أكثر من ١٠٠ طن مخلفات ورتش بالتصنيع والسلام
رفع أكثر من ١٠٠ طن مخلفات ورتش بالتصنيع والسلام
محمد الغزاوى

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ، لرفع مخلفات الرتش والقمامة بمنطقتي التصنيع والسلام بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن الإزالة الفورية لمخلفات والرتش خلال تفقده أمس منطقة التصنيع بحي الضواحي.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع حي الضواحي وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وبمشاركة الأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي وبالتعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المسئولة عن أعمال النظافة بالمحافظة.

رفع أكثر من ١٠٠ طن مخلفات ورتش بالتصنيع والسلام

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من ١٠٠ طن من مخلفات الرتش والقمامة المتراكمة من خلال الدفع بأكثر من ١٥ معدة من المعدات الثقيلة وسيارات النقل شملت ٥ لوادر، و٥ سيارات قلاب و٣ سيارات نظافة و٢ لودر صغير ومازالت الأعمال جارية لاستكمال رفع باقي التراكمات.

وأكد نائب المحافظ، على استمرار الحملات اليومية والمكثفة لمتابعة مستوى النظافة العامة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى بما يحقق المظهر الحضاري اللائق ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق حي الضواحي.

بورسعيد حي الضواحي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

غزة

بلدية غزة: الأمطار تغرق مئات الخيام وتفاقم معاناة النازحين في القطاع

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يكشف سبب رضاعة رسول الله ﷺ من حليمة السعدية

أرشيفية

أستاذ علم الاجتماع يحذر من تحول الألعاب الإلكترونية إلى أسلوب حياة

بالصور

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد