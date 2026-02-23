قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: تكليف نائب لكل حي يختص بمتابعة ملفات الإشغالات والنظافة

محافظ بورسعسد يشدد على تكثيف الجهود في ملف إزالة الإشغالات والتعديات و فرض الانضباط بشوارع المحافظة
محافظ بورسعسد يشدد على تكثيف الجهود في ملف إزالة الإشغالات والتعديات و فرض الانضباط بشوارع المحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء الأحياء وبورفؤاد، لمتابعة مستجدات العمل التنفيذي، وبحث آليات تكثيف الجهود لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة

 جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، و اللواء حسام الدين الإمام رئيس مجلس إدارة شركة النظافة و إدارة الحوكمة وعدد من الجهات المختصة


وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد، مشددًا على المتابعة اليومية والميدانية لرؤساء الأحياء وبورفؤاد

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الجهود في ملف إزالة الإشغالات والتعديات و فرض الانضباط بشوارع المحافظة

كما استعرض المحافظ خطة عمل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، خلال الفترة المقبلة، حيث وجه بضرورة تغطية احتياجات الأحياء من العمالة والمعدات، ووضع خطة واضحة لاستيفاء الإمكانيات المطلوبة على أرض الواقع، بما يحقق طفرة ملموسة في مستوى النظافة العامة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكليف نائب بكل حي يختص بمتابعة ملفات الإشغالات والنظافة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط الكامل، مع إعداد خطة زمنية محددة لإزالة كافة تراكمات الرتش ومخالفات البناء بكافة أحياء المحافظة، والتعامل معها بشكل جذري.


كما شدد  على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة بالحدائق العامة والشواطئ، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات البيئية، مؤكدًا على زيادة أعداد صناديق القمامة والتوزيع الأمثل لها طبقًا للكثافة السكانية بكل منطقة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بحصر المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي من العمالة والمعدات، وإعداد تقارير تفصيلية بها، لضمان توجيه الموارد بشكل عادل وفعال، مع إعداد خطة متكاملة لأعمال الجمع المنزلي وتغطية المحافظة بأكملها

ومن جانبها، استعرضت الشركة جهودها الحالية وخطة العمل المستقبلية، متضمنة أعداد العمالة والمعدات وآليات التشغيل، مؤكدة التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

شريف الخشاب

شريف الخشاب مديرًا رياضيًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

كرة القدم

الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب كوراساو قبل كأس العالم 2026

رامز جلال

بسبب إهانة الأهلي.. محمد نصر يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رامز جلال

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد