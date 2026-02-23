محافظ بورسعيد: تكليف نائب لكل حي يختص بمتابعة ملفات الإشغالات والنظافة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء الأحياء وبورفؤاد، لمتابعة مستجدات العمل التنفيذي، وبحث آليات تكثيف الجهود لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، و اللواء حسام الدين الإمام رئيس مجلس إدارة شركة النظافة و إدارة الحوكمة وعدد من الجهات المختصة



وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد، مشددًا على المتابعة اليومية والميدانية لرؤساء الأحياء وبورفؤاد

كما استعرض المحافظ خطة عمل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، خلال الفترة المقبلة، حيث وجه بضرورة تغطية احتياجات الأحياء من العمالة والمعدات، ووضع خطة واضحة لاستيفاء الإمكانيات المطلوبة على أرض الواقع، بما يحقق طفرة ملموسة في مستوى النظافة العامة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكليف نائب بكل حي يختص بمتابعة ملفات الإشغالات والنظافة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط الكامل، مع إعداد خطة زمنية محددة لإزالة كافة تراكمات الرتش ومخالفات البناء بكافة أحياء المحافظة، والتعامل معها بشكل جذري.



كما شدد على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة بالحدائق العامة والشواطئ، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات البيئية، مؤكدًا على زيادة أعداد صناديق القمامة والتوزيع الأمثل لها طبقًا للكثافة السكانية بكل منطقة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بحصر المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي من العمالة والمعدات، وإعداد تقارير تفصيلية بها، لضمان توجيه الموارد بشكل عادل وفعال، مع إعداد خطة متكاملة لأعمال الجمع المنزلي وتغطية المحافظة بأكملها

ومن جانبها، استعرضت الشركة جهودها الحالية وخطة العمل المستقبلية، متضمنة أعداد العمالة والمعدات وآليات التشغيل، مؤكدة التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة