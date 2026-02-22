حملات رقابية دورية بمناخ بورسعيد لضبط المنشآت الغذائية والأسواق.. شاهد

قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد حملة رقابية تفتيشية موسعة بشارع العبور ، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية ممثلة في المخابز الافرنجي.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، وضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حملة رقابية تفتيشية على المخابز

وجاءت الحملة بمشاركة إدارات المحلات و شئون البيئة، حيث تم المرور الميداني للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وتراخيص المحال ، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، والتقيد بالتراخيص القانونية المنظمة للعمل، والتنبيه علي أصحاب المحال بضرورة التوجه لمركز التراخيص لتوفيق الأوضاع علي القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.



وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان تقديم خدمات آمنة ومتميزة للمواطنين، خاصة خلال الشهر الكريم.



وأكدت شيماء العزبي أن هذه الحملات بحى المناخ فى محافظة بورسعيد تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة المستمرة، بما يحقق الانضباط في الشارع بحي المناخ.

وأضافت أن حي المناخ يواصل جهوده تنفيذًا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ التميز الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

