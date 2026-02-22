قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
محافظات

حملات رقابية دورية بمناخ بورسعيد لضبط المنشآت الغذائية والأسواق.. شاهد

رئيسة حي المناخ علي رأس حملة رقابية تفتيشية على المخابز بمنطقتي اللنش والسيدة زينب
رئيسة حي المناخ علي رأس حملة رقابية تفتيشية على المخابز بمنطقتي اللنش والسيدة زينب
محمد الغزاوى

 قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد حملة رقابية تفتيشية موسعة بشارع العبور ، استهدفت عددًا من  المنشآت الغذائية ممثلة في المخابز الافرنجي.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، وضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 حملة رقابية تفتيشية على المخابز 

وجاءت الحملة بمشاركة إدارات المحلات و شئون البيئة، حيث تم المرور الميداني للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وتراخيص المحال ، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، والتقيد بالتراخيص القانونية المنظمة للعمل، والتنبيه علي أصحاب المحال بضرورة التوجه لمركز التراخيص لتوفيق الأوضاع علي القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان تقديم خدمات آمنة ومتميزة للمواطنين، خاصة خلال الشهر الكريم.
 

وأكدت  شيماء العزبي أن هذه الحملات بحى المناخ فى محافظة بورسعيد تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة المستمرة، بما يحقق الانضباط في الشارع بحي المناخ.

وأضافت أن حي المناخ يواصل جهوده تنفيذًا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ التميز الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى المناخ

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

فينيسيوس

أزمة جديدة تهز الدوري الإسباني.. فينيسيوس في مرمى الهتافات وريال مدريد يدفع الثمن

محمد صلاح

البريمرليج لا يزال سوق الأثرياء .. هالاند الأغلى عالميا في رواتب اللاعبين.. ومحمد صلاح الأعلى بين نجوم العرب

صورة ارشيفية

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ليالي رمضان بالقاهرة والمحافظات واستمرار عروض المسرح بالإسكندرية

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

