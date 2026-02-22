محافظ بورسعيد يتفقد “ساحة مصر” والمنطقة المحيطة بها

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، ساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، وذلك في إطار جولاته الميدانية للوقوف على الحالة العامة للمناطق السياحية بالمحافظة ومستوى الخدمات بها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري، إلى جانب ممثلي إدارة الحوكمة.

محافظ بورسعيد يتفقد منطقة “ساحة مصر” والمنطقة المحيطة بها

واطلع محافظ بورسعيد على المنطقة المحيطة بالساحة، بما في ذلك منطقة الكافتيريات والأماكن الترفيهية، كما تابع مستوى أعمال الصيانة والنظافة والانضباط العام بالساحة مؤكدا علي أهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بهذا الموقع الحيوي الذي يعد واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها، بما يليق بالمكانة السياحية للموقع.

وأكد محافظ بورسعيد على دعم أعمال الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير مزيد من أماكن الترفيه داخل الساحة الترفيهية والسياحية، بما يسهم في خدمة المواطنين والزائرين .