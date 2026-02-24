قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمل بورسعيد: خطة حصر موسعة لمنشآت الهيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للشباب

خطة حصر موسعة لمنشآت الهيئة الاقتصادية من قوى عمل بورسعيد لتوفير فرص عمل للشباب
خطة حصر موسعة لمنشآت الهيئة الاقتصادية من قوى عمل بورسعيد لتوفير فرص عمل للشباب
محمد الغزاوى

عقدت إيمان مسعد، مدير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً موسعاً ضم مديرى مكاتب العمل والسلامة بمدينة بورفؤاد، لوضع خارطة طريق للتحرك الميداني بمنطقة شرق التفريعة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

شارك فى الاجتماع مدير مركز التدريب المهني ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببورفؤاد ومدير مكتب عمل بورفؤاد بالاضافة لمفتش عمل ببورفؤاد و مفتش تشغيل بمكتب تشغيل بورفؤاد بجانب مدير إدارة بحوث العمالة. 

خطة حصر موسعة لمنشآت الهيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للشباب

جاء الاجتماع ​في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل  حسن رداد، بشأن تعزيز الرقابة وتوفير فرص تشغيل حقيقية ودعم ملف التدريب المهني في المنشآت الكبرى، وتعليماته للمديريات للتحرك الميداني المكثف و الانتقال من العمل المكتبي إلى التواجد الميداني المباشر داخل المنشآت الصناعية والمناطق الاقتصادية ،بما فيها شرق التفريعة، لتقديم الدعم الفني للمستثمرين وحل مشكلات العمالة فوراً،وتوجيه مكاتب التشغيل والعمل بحصر شامل لكافة المنشآت الجديدة والفرص الوظيفية المتاحة بها، وضمان توفير "فرص عمل لائقة" تلتزم بكافة معايير الأمان والحد الأدنى للأجور.

​تناول الاجتماع آليات البدء الفوري في حصر المنشآت والشركات الواقعة بنطاق شرق التفريعة، مع التركيز على المحاور  من بينها:

• ​فرص العمل والتدريب والتنسيق مع الشركات لتحديد احتياجاتها من العمالة الوطنية وتوفير فرص تدريبية للشباب تتواكب مع التكنولوجيا المستخدمة في الهيئة الاقتصادية.
• ​تشديد الرقابة وحصر دقيق للعمالة الأجنبية لضمان التزام الشركات باستخراج تراخيص العمل اللازمة.
• ​السلامة والصحة المهنيةو مراجعة معايير الأمان في المنشآت الجديدة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
• ​رصد وتوثيق كافة الكيانات الاستثمارية الجديدة التي دخلت الخدمة حديثاً لضمها لمظلة رعاية مديرية العمل.

وفي ختام الاجتماع، شددت إيمان مسعد على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تنفيذ توجيهات الوزير حسن رداد بدقة وكفاءة، مؤكدة أن مديرية عمل بورسعيد لن تدخر جهداً في دعم استقرار سوق العمل، وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والشباب على حد سواء، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد.

