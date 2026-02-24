قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القومي للمرأة بالبحر الأحمر ينفذ فعاليات اليوم الثالث من برنامج "تمكين الأسرة المصرية"

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات اليوم الثالث من البرنامج التدريبي «تمكين الأسرة المصرية» بمقر الفرع بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2026، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم وتمكين الأسرة المصرية والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات، وفي إطار توجيهات الدولة بتنمية وعي المرأة وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع.

وافتتحت الفعاليات الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس ومدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة، حيث رحبت بالحاضرات، وتناولت خلال كلمتها قضايا مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز الموجه للنساء، موضحة عددًا من المفاهيم المرتبطة بهذه القضايا في إطار من التفاعل مع المشاركات.

وفي المحاضرة الثانية، تحدث الدكتور ماجد جبر، المدرس بكلية السياحة والفنادق بالغردقة، عن دور استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، مشيرًا إلى أهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في ظل التحديات التي تفرضها الوسائل الرقمية الحديثة.

واختتمت فعاليات اليوم بمحاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور محمد جاد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالغردقة، تناول خلالها موضوع الابتزاز الإلكتروني والعنف السيبراني باعتباره من أبرز التحديات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في دعم الضحايا والتعامل السليم مع هذا النوع من العنف.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الإيجابية السليمة، ونبذ العادات والسلوكيات السلبية لدى الأطفال، وترسيخ القيم والمبادئ الأساسية داخل الأسرة. كما يتضمن البرنامج عددًا من المحاور، من بينها مظاهر العنف ضد المرأة، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني والعنف السيبراني، وسبل الوقاية وآليات الحماية المتاحة.

واستهدف التدريب عدد 20 سيدة وفتاة، ضمن خطة الفرع لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة المصرية بما يتسق مع مستهدفات التنمية المستدامة.

