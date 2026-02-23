محافظ بورسعيد يوجه بإقامة برجولات خشبية مضيئة بشارع 15 سبتمبر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر خلف المحكمة بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق.

برجولات خشبية مضيئة كل 100 متر بشارع 15 سبتمبر

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالشارع والتي تشمل رفع كفاءة الطريق وأعمال الرصف والتطوير الشامل بما يحقق السيولة المرورية موجها بالاهتمام بأعمال تشجير الجزيرة الوسطى بالشارع، إلى جانب توجيهه بإقامة برجولات خشبية مضيئة كل 100 متر بطول الشارع، لتحقيق الاستفادة الجمالية والخدمية للمواطنين وتعزيز الإضاءة وتحسين المشهد العام.

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة معايير الجودة في التنفيذ.

وتشمل أعمال تطوير الشارع أعمال الرصف والتخطيط والتوسعة، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع، من خلال أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد قدرة 150 وات لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب تنفيذ أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

وتتم الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد، وبالتنسيق مع مدينة بورفؤاد وكافة الجهات المعنية بالمرافق.