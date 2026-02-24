قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع مخلفات الرتش والقمامة من منطقة " السلام والتصنيع"

نائب المحافظ يتابع ميدانيٱ أعمال رفع مخلفات الرتش
نائب المحافظ يتابع ميدانيٱ أعمال رفع مخلفات الرتش
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال رفع تراكمات الرتش و المخلفات من منطقتي السلام الجديد والتصنيع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


واستمع محافظ بورسعيد إلى عرض من  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ حول الجهود المبذولة  ميدانيًا في موقع العمل للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة،  مشددًا على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة

نائب المحافظ يتابع ميدانيٱ أعمال رفع مخلفات الرتش

 

كما شدد المحافظ، خلال متابعته سير العمل عبر الشبكة الوطنية، على أهمية إزالة كافة تراكمات الرتش، والتصدي لجميع أشكال المخالفات والإشغالات، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة

حيث شارك في الأعمال جهاز الإنقاذ و الطوارىء و حي الضواحي تحت إشراف و متابعة ميدانية من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، وذلك لدفع وتيرة العمل و رفع كفاءة المنطقة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الشبكة الوطنية

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
نائب محافظ الشرقية
قياس السكر في رمضان
نائب محافظ الشرقية
