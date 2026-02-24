محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع مخلفات الرتش والقمامة من منطقة " السلام والتصنيع"

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال رفع تراكمات الرتش و المخلفات من منطقتي السلام الجديد والتصنيع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستمع محافظ بورسعيد إلى عرض من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ حول الجهود المبذولة ميدانيًا في موقع العمل للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة

نائب المحافظ يتابع ميدانيٱ أعمال رفع مخلفات الرتش

كما شدد المحافظ، خلال متابعته سير العمل عبر الشبكة الوطنية، على أهمية إزالة كافة تراكمات الرتش، والتصدي لجميع أشكال المخالفات والإشغالات، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة

حيث شارك في الأعمال جهاز الإنقاذ و الطوارىء و حي الضواحي تحت إشراف و متابعة ميدانية من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، وذلك لدفع وتيرة العمل و رفع كفاءة المنطقة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين