قادة السبع يجددون دعمهم لأوكرانيا ويؤكدون دور أوروبا في مسار السلام

جدّد قادة مجموعة السبع دعمهم الكامل لأوكرانيا في الذكرى الرابعة للحرب، مؤكدين التزامهم بحماية وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها.

وأعرب القادة، في بيان مشترك، عن دعمهم للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سلام، مشيرين إلى أهمية الدور الأوروبي في هذا المسار، إلى جانب شركاء آخرين.

كما رحّب البيان بالجهود المالية والعينية التي قدمتها دول المجموعة لمساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء، حيث تم إرسال أكثر من 2500 مولد كهربائي ومعدات حيوية لإصلاح منظومة الطاقة، إضافة إلى تعهدات جديدة تجاوزت نصف مليار يورو لصندوق دعم الطاقة الأوكراني، بهدف تعزيز صمود الشبكة الكهربائية قبل الشتاء المقبل ودعم جهود التعافي.

وأكد القادة التزامهم بضمان السلامة النووية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأوكرانيا، لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل منطقة احتواء مفاعل تشيرنوبيل في أقرب وقت ممكن، ولمنع أي حادث إشعاعي قد تكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على القارة بأكملها.

وشدد البيان أيضًا على دعم المبادرات الرامية إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم بشكل آمن وفوري، مع الإشادة بعمل الائتلاف الدولي لإعادتهم. واختتم القادة بالتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني في ظل استمرار النزاع.