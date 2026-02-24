قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
أخبار العالم

قادة السبع يجددون دعمهم لأوكرانيا ويؤكدون دور أوروبا في مسار السلام

أ ش أ

جدّد قادة مجموعة السبع دعمهم الكامل لأوكرانيا في الذكرى الرابعة للحرب، مؤكدين التزامهم بحماية وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها.

وأعرب القادة، في بيان مشترك، عن دعمهم للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سلام، مشيرين إلى أهمية الدور الأوروبي في هذا المسار، إلى جانب شركاء آخرين.

كما رحّب البيان بالجهود المالية والعينية التي قدمتها دول المجموعة لمساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء، حيث تم إرسال أكثر من 2500 مولد كهربائي ومعدات حيوية لإصلاح منظومة الطاقة، إضافة إلى تعهدات جديدة تجاوزت نصف مليار يورو لصندوق دعم الطاقة الأوكراني، بهدف تعزيز صمود الشبكة الكهربائية قبل الشتاء المقبل ودعم جهود التعافي.

وأكد القادة التزامهم بضمان السلامة النووية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأوكرانيا، لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل منطقة احتواء مفاعل تشيرنوبيل في أقرب وقت ممكن، ولمنع أي حادث إشعاعي قد تكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على القارة بأكملها.

وشدد البيان أيضًا على دعم المبادرات الرامية إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم بشكل آمن وفوري، مع الإشادة بعمل الائتلاف الدولي لإعادتهم. واختتم القادة بالتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني في ظل استمرار النزاع.

مجموعة السبع قادة وحدة أراضيها

