محافظ بورسعيد: ندعم المصانع الوطنية لتعزيز تنافسية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير العمل والإنتاج داخل مصنع كابسى للدهانات بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة مصنع كابسى للدهانات جنوب بورسعيد، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب

وتفقد المحافظ أقسام المصنع، كما تابع خطوات عملية إنتاج دهانات السيارات بكافة مراحلها داخل المصنع، مشيدا بمعدلات العمل والإنتاج، ومعربا عن فخره بهذا الكيان الصناعي على أرض بورسعيد.

عقب زيارته محافظ بورسعيد يعرب عن فخره بكيان كابسي الصناعي العملاق

أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على توفير كافة الدعم للمصانع والكيانات الاقتصادية بما يوفر مناخ آمن للعاملين ويحافظ على سلامتهم و يفتح مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ويعد مصنع كابسى من أهم المصانع الرائدة بالشرق الأوسط، ويعتبر المصنع التاسع عالميٱ في إنتاج دهانات السيارات، والذى يصدر لأكثر من 60 دولة حول العالم.