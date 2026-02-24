وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يزوران مهندسة الطاقة الذرية داخل دار رعاية

زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة ليلى المعروفة بـ مهندسة الطاقة الذرية، داخل دار رعاية للمسنين، بعد انتشار قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر لدى وزارة التضامن، أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، رفقة محافظ الجيزة جاءت للاطمئنان عليها ولتقديم الرعاية الكريمة لها صحيا واجتماعيا.

وتدخل فريق التدخل السريع المركزي، في وقت سابق، وتعامل مع حالة المسنة ليلى البالغة من العمر 66 عاما، وتم التنسيق لنقلها إلى دار الخير التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية بالجيزة؛ لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.