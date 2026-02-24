محافظ بورسعيد: اكتمال الشلتر الأول للكلاب الضالة بنسبة 95% والثاني 75%

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الحيوانات الضالة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام، وممثلو إدارة المشروعات وإدارة الحوكمة، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى جنوب

وأطلع المحافظ على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، حيث تم الانتهاء من نحو 95% من أعمال الشلتر الأول، وأكثر من 75% من الشلتر الثاني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة داخل الشلاتر، بما يضمن تقديم الرعاية المناسبة للكلاب الضالة والحد من انتشارها بالشوارع، حفاظًا على سلامة المواطنين، و ضمن منظومة متكاملة تراعي الاشتراطات البيطرية والإنسانية، وتدعم جهود المحافظة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان

كما أكد محافظ محافظ بورسعيد تقديم كامل الدعم لسرعة الانتهاء من الأعمال، موجهًا بالبدء في إعداد قاعدة بيانات وحصر شامل للكلاب الضالة، ووضع الآلية والأسلوب الأمثل لجمعها والتعامل معها وفقًا للضوابط المنظمة