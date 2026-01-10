أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، استمرار إغلاق مطار حلب أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر؛ حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)- أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت، مضيفة أنه سيتم إصدار تحديثات رسمية فور اتخاذ أي قرار باستئناف الحركة الجوية، داعيةً المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا قد أعلنت، أمس، تمديد إيقاف الرحلات الجوية عبر مطار حلب الدولي مؤقتا لمدة 24 ساعة نظرا لاستهداف الأحياء السكنية في مدينة حلب.