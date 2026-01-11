قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل قيادي بارز تابع لقوات سوريا الديمقراطية خلال أحداث حلب

مقتل قيادي بارز تابع لقوات سوريا الديمقراطية خلال أحداث حلب
مقتل قيادي بارز تابع لقوات سوريا الديمقراطية خلال أحداث حلب
هاجر رزق

أعلنت "أسايش"، قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل قيادي بارز خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها مدينة حلب.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، اليوم الأحد، إن القيادي زياد حلب (زياد زعيم قدور) قُتل خلال ما وصفته بـ"المقاومة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

من هو زياد حلب؟

يعتبر زياد حلب من الشخصيات الأمنية الأكثر نفوذا وإثارة للجدل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

ورغم قلة ظهوره الإعلامي؛ شغل منصب عضو قيادة "أسايش" في المنطقة، واعتُبِر المحرك الأساسي للعمليات القتالية والقرارات العسكرية داخل الأحياء الكردية خلال التصعيد الأخير.

وفي آخر ظهور إعلامي له قبل مقتله، أبدى "زياد حلب" موقفا متشددا إزاء خيارات الانسحاب من أحياء حلب، مؤكدا رفضه سيناريوهات النقل بالحافلات نحو مناطق شرق الفرات، واصفا إياها بأنها "مرفوضة في قاموسهم".

قوات سوريا الديمقراطية حلب أسايش زياد حلب

