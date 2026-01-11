نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلاناً مشتركاً مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتكنولوجيا المتقدمة، ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن الإعلان يحول الالتزامات الأمنية بين الجانبين إلى خطوات عملية ومشاريع تنفيذية مشتركة.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن إيران ووكلاءها يشكلون خطراً على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، مضيفاً: "يجب أن يعلم أعداء إسرائيل أننا نراقبهم في كل زمان ومكان"، كما اعتبر البيان أن الاتفاق يعكس مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه إسرائيل، بما في ذلك تعزيز الوعي بجرائم المحرقة النازية والتعاون مع مؤسسة "ياد فاشيم" المعنية بتخليد ذكراها.