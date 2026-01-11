قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
صور معدلة لـ سارة نتنياهو تفجر موجة جدل واسعة في إسرائيل| تفاصيل

القسم الخارجي

أثارت صور معدلة لسارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، موجة جدل وانتقادات واسعة داخل إسرائيل، بعد تداولها ضمن مواد رسمية يفترض حفظها في الأرشيف الوطني، ما فتح باب التساؤلات حول حدود التلاعب بالصور داخل المؤسسات الحكومية.

وحسب تقرير لوكالة أسوشيتدبرس، ظهرت سارة نتنياهو في الصور ببشرة خالية من العيوب، وعينين محددتين بشكل مبالغ فيه، وشعر مصفف بعناية شديدة، في مشهد اعتبره كثيرون بعيدًا عن الواقع، نتيجة خضوع الصور لعمليات تنقيح رقمية مكثفة.

وتظهر الصور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته، وبرفقتهما السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وعدد من الجنود الإسرائيليين، خلال إضاءة شموع عيد الأنوار اليهودي (حانوكا) عند حائط البراق إلا أن “اللمسة التجميلية المفرطة” على مظهر سارة نتنياهو كانت كفيلة بإشعال الجدل.

تشويه للواقع أم تجميل مشروع؟

ويرى منتقدون أن المشكلة لا تكمن في استخدام برامج تعديل الصور، وهي ممارسة شائعة على حسابات المشاهير ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما في إدراج هذه الصور ضمن بيانات حكومية رسمية، ما يعد – بحسب وصفهم – تشويهًا للواقع التاريخي وخرقًا للأعراف المهنية في التوثيق والأرشفة.

ونقلت الوكالة عن الصحفي السياسي المخضرم شابي جاتينيو، الذي كشف القضية، قوله إن جميع الصور المحفوظة في أرشيفات إسرائيل منذ تأسيس الدولة كانت تعكس الواقع كما التقطته عدسات المصورين. وأضاف أن إدخال صور مُعدّلة رقميًا إلى قاعدة البيانات الرسمية من شأنه “تلويث الأرشيف إلى الأبد بواقع افتراضي لم يوجد قط”.

خطوة حكومية غير مسبوقة

وعقب انكشاف التلاعب، أشارت أسوشيتدبرس إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوة غير مسبوقة، تمثلت في التنويه إلى سارة نتنياهو بالاسم في المنشورات التي تتضمن صورًا معدلة، في محاولة لاحتواء الجدل.

ولا يزال الغموض يحيط بمصير الصور التي التقطت خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهي الفترة التي رجّح جاتينيو بدء عمليات التعديل فيها، وما إذا كانت ستُدرج ضمن الأرشيف الرسمي أم لا.

وأكد مدير المكتب الصحفي الحكومي أن صور رئيس الوزراء لا تخضع لأي تعديل، مشددًا على أن مكتبه لن يقوم بتحميل أي صور معدلة إلى الأرشيف الوطني.

سارة نتنياهو نتنياهو صور معدلة لسارة نتنياهو انتقادات واسعة داخل إسرائيل الأرشيف الوطني التلاعب بالصور

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

