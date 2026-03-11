قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لزيادة المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى في الإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ضبط صانعة محتوى في الإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
ضبط صانعة محتوى في الإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوي بالإسكندرية لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

